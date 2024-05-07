İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan otobüs hattı: 500T

Birçok insanla karşılaştıklarını anlatan Temur, 500T'yi sevdiğini ve bu hatla ilgili unutamadığı bir anısı da olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir gün Kartal durağında, kapılarımı kapatmak için aynaya yöneldiğimde bir şey fark ettim. Beyefendinin birinin rahatsızlandığını fark ettim ama sesini bile çıkartamıyordu adam. Bundan dolayı sağa çektim, ambulansı aradım. Adam kalp krizi geçiriyormuş. Bana bunu nasıl öğrendin diye sorarsanız, adam daha sonradan beni buldu, teşekkür etti ve adamla çok güzel dostluğumuz başladı. Hiç unutamadığım olaylarımdan biri budur."

İstanbul trafiğinde insanın ister istemez yorulduğuna dikkati çeken Temur, "Ama işimi severek yaptığımdan dolayı ağır gelmiyor. Zaten çok uzun bir süreç içerisinde bu hatta çalıştığımdan da rahatım. İşimi severek yapıyorum. Artık alıştık. 2005'te biletçilik yapmaya başladım, 2012'de sürücü belgemi aldım. Sonra direksiyonuma çıktım. Alışkınım ben bu işe, severek yapıyorum bu işi." diye konuştu.