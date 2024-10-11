İstanbul'un suç kaydı kabarık çıktı: EGM 10 aylık verileri açıkladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri görevlileriyle 1 Ocak-10 Ekim'de kent genelinde "hırsızlık", "dolandırıcılık", "yağma", "öldürme", "cinsel saldırı" ve "cinsel istismar" suçları başta olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar ile diğer aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucunda, "dolandırıcılık" suçundan 27 bin 316, "hırsızlık"tan 12 bin 471, "yağma"dan 2013, "cinsel saldırı"dan 1476, "öldürme"den 901, "terörle mücadele, narkotik ve kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele" kapsamındaki suçlardan 2244 ile diğer asayiş suçlarından 73 bin 537 şüpheli yakalandı.