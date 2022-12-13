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Haberler Gündem İstanbul İstanbul Valiliği Çırağan Sarayı'nda 'Yeni Yıl Yortusu' resepsiyonu düzenlendi
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İstanbul Valiliği, Çırağan Sarayı'nda 'Yeni Yıl Yortusu' resepsiyonu düzenlendi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda 'Yeni Yıl Yortusu' resepsiyonu düzenlendi. Geceye Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği Sahak Maşalyan, Türk Süryani Katolik Cemaati ruhani lideri Orhan Abdulahad Çanlı ve çok sayıda dini lider katıldı

İstanbul Valiliği Çırağan Sarayı'nda 'Yeni Yıl Yortusu' resepsiyonu düzenlendi
DHA

Pandemi nedeniyle en son 2019'da yapılan Yeni Yıl Yortusu resepsiyonu Çırağan Sarayı'nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul'da yaşayan dini liderlerin katılımıyla düzenlendi.

Yeni Yıl Yortusu resepsiyonuna İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Boğon Levon Zekiyan, Türk Süryani Katolik Cemaati Ruhani Lideri Orhan Abdulahad Çanlı ve çok sayıda ruhani lider ile çeşitli ülkelerden başkonsoloslar katıldı. Programda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuşma yaptı.

"İSTANBUL BÜYÜK BİR GELENEĞİN SİMGESİDİR"

Burada konuşan Ali Yerlikaya "Bu güzel şehirde, yüzyıllardan beri camiler, kiliseler, sinagoglar hep yan yana durmuşlar. Sadece bahçe duvarlarıyla değil, gönülleriyle de birbirlerine omuz vermişler. Aynı gök kubbenin altında huzur ikliminde varlıklarını sürdürmüşler. Dün böyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olacaktır. İtalyan yazar ve gezgin Edmondo de Amicis 150 yıl öncesinde kaleme aldığı "İstanbul" adlı seyahatnamesinde; 'İstanbul'a bir bakışımı bile, bir imparatorluğa değişmem' diyordu. Çünkü İstanbul, büyük bir geleneğin simgesidir. Fatih Sultan Mehmet Han, 1453'te bu kutlu şehri fethettiğinde, İstanbul'da bulunan farklı inanç topluluklarına 'bu andan itibaren, ne hürriyetinizi ne de hayatlarınız hakkında korkmayınız. Kimseye zulüm yapılmayacaktır. Hiç kimse dini inanışlarından dolayı cezalandırılmayacaktır" demişti. Bu tarihi söz; 569 yıldır İstanbul'un sözüdür ve mührüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız Türkiye Cumhuriyetimiz de aynı tarihi anlayışın bir tezahürüdür. Anayasamızda da açıkça ifade edildiği gibi, 'Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir" dedi.

"İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ SALDIRIDA SADECE TAZİYELERİNİZİ İLETMEKLE KALMADINIZ"

Yerlikaya "Dünya, tarih boyunca olduğu gibi, 21.yüzyılda da büyük sınavlardan geçiyor. Savaşlar, göçler, salgınlar. Çok değil, bundan sadece 1 ay önce 13 Kasım günü, İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında 6 vatandaşımızı kaybettik. Bu hain saldırıdan hemen sonra bu acı günümüzde sizler, İstanbul'umuzdaki ruhani liderlerimiz, dost ülkelerimizin Başkonsolosları, sadece taziyelerinizi iletmekle kalmadınız. O hain patlamanın olduğu noktaya bıraktığınız karanfillerle seslerinizi yükselttiniz, acımızı paylaştınız. İşte insanlığın yeniden doğuşunun altındaki ana mesaj da budur. Tüm insanlığa verilen o mesaj, kötülere ve kötülüklere karşı aynı duruşu sergilemek, bir olmak ve beraber olabilmektir. Acımızı paylaşan ruhani liderlerimize, yabancı ülkelerin saygıdeğer diplomatlarına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'umuzda var olan birlikte yaşama kültürümüz, geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da barış ve kardeşliğimizin harcını oluşturacak, bizleri aydınlık geleceğe taşıyacak ve en önemli gücümüz olacaktır. İnşallah bu kutsal günler; farklı coğrafyalarda yaşanan acıların sona ermesine, insanlığın huzurda ve barışta buluşmasına fırsat olsun diliyorum. Noel; Hazreti İsa'nın doğumunu müjdelediği gibi sadakat, sevgi, merhamet, dayanışma, adalet ve ilmi değerlerin geliştiği bir yılı da müjdelesin bizlere. Hep birlikte yeni bir yıla, 2023'e girmeye hazırlanıyoruz. Noel'in ve yeni yılın Hristiyan yurttaşlarımıza, siz değerli misafirlerimize Hristiyan alemine ve tüm dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum" diye konuştu.

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