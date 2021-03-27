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HaberlerKültür-SanatTiyatro
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Haldun Dormen'i ziyaret etti

Haldun Dormen'i evinde ziyaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü yayınladığı mesajında "Tiyatroya gönül ve emek veren herkesin Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlarım" dedi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Haldun Dormen'i ziyaret etti
Haldun Dormen'i ziyaret etti
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HABERTURK.COM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında tiyatroya ömrünü adayan Haldun Dormen'i evinde ziyaret etti.

"Haldun Dormen ve bütün tiyatro ustalarımızın nezdinde, bu sanata gönül ve emek veren herkesin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlarım" diyen Vali Yerlikaya, yayınladığı mesajında, "Meddahlık geleneğinin üstatları Kavuklu Kel Hasan'dan İsmail Dümbüllü'ye modern tiyatromuzun ustaları İbrahim Şinasi'den Muhsin Ertuğrul'a, ilk kadın tiyatro oyuncularımız Afife Jale'den Bediya Muvahhid'e dek; artık aramızda olan, olmayan bütün emektar tiyatro sanatçılarımıza hayat sahnemize kattıkları zenginlik için teşekkür ederiz. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için, Türk tiyatromuza uzun yıllar boyu yazar, yönetmen, çevirmen, oyuncu ve eğitmen olarak ömrünü adayan, ustaların ustası Haldun Dormen hocamızı evinde ziyaret ettik. Haldun Dormen ve bütün tiyatro ustalarımızın nezdinde, bu sanata gönül ve emek veren herkesin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutlarım. Alkışlarınız hiç susmasın ve sahnelerinizin perdesi hiç kapanmasın.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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