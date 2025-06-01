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        Haberler Gündem İstanbul Valisi Gül’den sosyal medya uyarısı

        İstanbul Valisi Gül’den sosyal medya uyarısı

        İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla sosyal medyada suç teşhiri ve linç girişimlerine karşı uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 23:19 Güncelleme: 01.06.2025 - 23:19
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        Vali Gül'den sosyal medya uyarısı
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        İstanbul’un büyüklüğüne ve hareketliliğine vurgu yapan Gül, suçlara karşı alınan önleyici tedbirlerin önemini vurgularken, hukukun yerinin sosyal medya değil mahkemeler olduğunun altını çizdi.

        Vali Gül, güvenlik birimlerinin 7/24 görev başında olduğunu belirterek vatandaşları sağduyulu ve sorumlu davranmaya davet etti.

        Vali Gül’ün paylaşımının tamamı şöyle:

        Sevgili hemşehrilerim, İstanbul, yaklaşık 16 milyon nüfusuyla Birleşmiş Milletler’e üye 130’dan fazla ülkeden daha büyük bir metropoldür.

        Böylesine büyük ve hareketli bir şehirde zaman zaman münferit suçlar yaşanabilir. Önemli olan, bu suçların önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ve bir olay yaşandığında ilgili kurumların derhâl harekete geçerek gerekeni yapmasıdır.

        Sosyal medyaya yansısın ya da yansımamış olsun; hemşehrilerimizin huzurunu bozan herkese karşı güvenlik birimlerimiz 7 gün 24 saat kesintisiz görev başındadır. Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek ve linç kültürünü körüklemek; kamu düzenini zedeler, toplum vicdanını yaralar ve aynı zamanda hukukî ve vicdanî sorumluluk doğurur.

        Suç işleyene cezayı devlet verir. Adaletin yeri sosyal medya değil, mahkeme salonlarıdır.

        Devlet sosyal medyadan yönetilmez. Güvenlik, adalet ve kamu düzeni; kişisel tepkilerle değil, anayasal kurumlar eliyle sağlanır. Toplumsal huzuru korumak hepimizin ortak görevidir. Sağduyu, sorumluluk ve hukuk devleti bilinciyle hareket etmek zorundayız.

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