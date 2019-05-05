Ukrayna'dan İstanbul Havalimanı'na gelen iki kişiden şüphelenen Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince ekipler şüphelileri takip altına aldı. İki kişi gümrük kontrol noktasını geçtikten sonra Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken durdurularak beraberlerindeki bagajları x-ray cihazına sevk edildi. Taramada valizlerin içinde şüpheli organik yoğunluklar görülmesi üzerine yapılan kontrollerde 25 bin adet sülük tespit edildi.

Bir diğer operasyon ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlendi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince Varış Öncesi Yolcu Programında yapılan analizlerde şüpheli 2 kişi tespit edildi. Şüphelilerden birinin Ukrayna'dan İstanbul aktarmalı olarak İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geleceğinin tespit edilmesi üzerine şüphelinin yaptığı işlemler takibe alındı. Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Salonunda kontrol edilen şüphelinin çantasının X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Şüphelinin valizinden 400 adet gelincik derisi ele geçirildi. Her iki olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.