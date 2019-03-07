İstanbul’da geçtiğimiz Cumartesi günü bir çiftin düğünü için toplanan lüks otomobilli grup, İSTOÇ'dan konvoy halinde yola çıktı.

Konvoy bir süre sonra Kuzey Marmara Otoyolu'na geçerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine doğru seyretmeye başladı.



İHA'nın haberine göre, Başakşehir mevki'inde gelerek buradan trafiğe kapatan magandalar, bu andan itibaren dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Bu sırada trafikte uzun kuyruklar oluştu.





OTOYOLU TRAFİĞE KAPATIP, “DRONE”LA GÖRÜNTÜLEDİLER

Gruptakiler bununla da yetinmeyip megakentin adeta altını üstüne getirdi. Otoyol dışında cadde ve sokaklarda da defalarca 'yanlama' hareketi yaparak patinaj çekip duman çıkartan sürücülerden bazıları da yasak olmasına rağmen “çakar” sistemini açtı.

Kentte adeta terör estiren düğün konvoyunu bir de profesyonel kamera ekibine saniye saniye kaydettirdiler.

'Yanlama' hareketi yaptıkları esnada insansız hava aracı da kaldıran grup, oluşturdukları trafiği de kendileri bu görüntülerle kanıtlamış oldu.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin adeta altını üstüne getiren gruptakileri yakalamak için çalışma başlattı.



