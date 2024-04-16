İstanbulda sabah saatlerinde trafik yoğunluğu İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde de bazı ana arterler ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 54, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69'a kadar ulaştı.

Anadolu Ajansı Giriş: 16.04.2024 - 09:49 Güncelleme: 16.04.2024 - 09:49 facebook

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