Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'un ardı ardına yaptığı fırtına ve yoğun yağış uyarılarının beraberinde, İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve rüzgâr sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

Rüzgar ve yağışlı hava özellikle Boğaz çevresinde etkisini arttırarak fırtınaya dönüştü. Üsküdar sahilde fırtınanın etkisiyle dalgalar yükselirken, dalgalar dalgakıran boyunu aştı. İHA'nın haberine göre; sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtınaya yakalanan bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar ise fırtınaya aldırış etmeden yoluna devam etti.