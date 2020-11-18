DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinde yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 13 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, 3 adet de tabanca ele geçirildi.

Terörle Mücadele Ekipleri Sultanbeyli'de belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. DHA'nın haberine göre; belirlenen adrese gelen ekipleri adreste arama yaptı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Buradaki çalışmaların ardından bir kişi gözaltına alındı.