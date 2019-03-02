Vatandaşlar çığlık çığlığa kaldı



Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’deki ünlü bir AVM’de meydana geldi. İddiaya göre, AVM’deki bir restoranda komi olarak çalışan Kazakistan uyruklu genç, çalıştığı yerden aldığı çöpleri bir restoranın önünde düşürdü. Bunu gören garson ile genç komi arasında sözlü tartışma çıktı. İHA'nın haberine göre, sözlü tartışmanın büyümesi üzerine diğer garsonlar da olaya karıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Restoranda çalışan 5 garson gence tekme ve yumruklarla saldırdı.

TABAĞI BAŞINDA PARÇALAYIP, BURNUNU KIRDILAR

Garsonlardan biri gencin kafasında tabak kırdı. Olayı duyup gelen babası da restoran müdürü ve diğer garsonların saldırısına uğradı. Dakikalarca süren olay, vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, başında tabak kırılan gencin aldığı darbeler sonucu burnunun kırıldığı öğrenildi.