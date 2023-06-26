Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul
ABONE OL

İstanbullular millet bahçeleri ve sahillere akın etti

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler, trafik yoğunluğunun azaldığı İstanbul'da sahil, park ve bahçelerde vakit geçiriyor

İstanbullular millet bahçeleri ve sahillere akın etti
AA

Bayram tatili nedeniyle İstanbul, trafikte en sakin günlerinden birini yaşıyor. Kentte trafik yoğunluğu gün boyunca yüzde 20'ler civarında seyrederken güzel havanın ve sakin trafiğin etkisiyle İstanbullular da parklarda, sahil kesimlerinde ve millet bahçelerinde vakit geçirdi, piknik yaptı.

Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi, sahil kesimleri ve Kız Kulesi de kent sakinlerinin uğrak yerleri arasında yerini aldı.

Üsküdar sahilinde çocuğuyla gezen Erkan Özdemir, Esenyurt'tan Üsküdar'a 1,5 saate geldiğini ve normalde bu mesafenin 2,5 saat sürdüğünü söyledi. Trafiğin azalmasıyla İstanbul'un tadını çıkarmak istediklerini dile getiren Özdemir, "Kız Kulesi'ni ilk kez oğlumla beraber göreceğim." dedi.

"KIZ KULESİ'Nİ GÖRMEK İSTEDİK"

Üniversiteden yeni mezun olduğunu belirten Bengü Süheda Şengül de ailesiyle bayramı İstanbul'da geçireceklerini anlattı.

Kız Kulesi'ni görmek istediklerini kaydeden Şengül, "Bugün gerçekten İstanbul boştu ve trafik yoktu. Biz de Pendik'ten Üsküdar'a kolay geldik. Dedem Ankara'dan geldi ve ona İstanbul'u gezdiriyoruz. Kız Kulesi'ni ilk defa göreceğiz. İstanbul boşaldı, bayramın tadının çıkacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların tercih ettiği Üsküdar'da Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne arkadaşlarıyla gelen sağlık personeli Burcu Bozçalı, doğum günü kutlaması için burayı tercih ettiklerini söyledi. Çalıştığı için bayramı İstanbul'da geçireceğini dile getiren Bozçalı, "İstanbul bayram öncesi boşaldı. Bu hastanemize gelen hastalara da yansıdı. Millet bahçesi içimizi açtı. Zeytinburnu'ndan geliyoruz. Marmaray'ı kullandık ve trafik sorunu da yaşamadık. Herkese sevdikleriyle huzurlu güzel bir bayram diliyorum." diye konuştu.

Ailesiyle millet bahçesini tercih eden gençlerden Ayşe Naz Özyıldırım ise okulların kapanmasıyla Manisa'dan İstanbul'a geldiğini, ailesi ve arkadaşlarıyla millet bahçesini gezdiğini anlattı. Özyıldırım, İstanbul Boğazı'nın manzarasını beğendiğini ifade etti.

Ailesiyle piknik yapan Mesut Yalçın da deprem bölgesi Adıyaman'dan geldiklerini belirterek, 9 katlı binanın 5'inci katında depreme yakalandıklarını, evlerinin ağır hasarlı olduğunu, değişiklik olsun diye 2 çocuğu ve ailesiyle İstanbul'a gezmeye geldiklerini kaydetti.

Burada akrabalarını ziyaret ettiğini dile getiren Yalçın, "Adıyaman'a geri döneceğiz. İstanbul bayağı sakin. Cumhurbaşkanımız tarafından Adıyaman'da da millet bahçesi açılmıştı. Buradakini de beğendik. Millet bahçelerinin daha fazla artmasını isteriz. İstanbul çok güzel bir şehir." dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yeni evlenecek çiftlere faizsiz 150 bin TL'lik evlilik kredisi desteği! Faizsiz evlilik kredisi şartları nelerdir, başvurular ne zaman?
GÜNDEM Yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi!
Hatay'da yangına müdahale eden itfaiyeci öldü
GÜNDEM Hatay'da yangına müdahale eden itfaiyeci öldü
Anne ile bebeğini kaza ayırdı
GÜNDEM Anne ile bebeğini kaza ayırdı
İstinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü öldü
GÜNDEM İstinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü öldü
Çarpışan otomobiller tarlaya uçtu: 5 yaralı
GÜNDEM Çarpışan otomobiller tarlaya uçtu
Arife günü yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 27-28 Haziran Bayramda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?
GÜNDEM Bayramda kargolar çalışıyor mu?
Marketler arefe günü yarın açık mı, kapalı mı? 26-27 Haziran bugün BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaça kadar açık?
GÜNDEM Marketler arefe günü açık mı, kapalı mı?
Motordan 2 metre yılan çıktı
GÜNDEM Motordan 2 metre yılan çıktı
Babanın acı vedası!
GÜNDEM Babanın acı vedası!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 1 şehit
GÜNDEM Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 şehit

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.