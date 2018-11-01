Takside kısa mesafe krizi herkesin malumu... Yıllardır taksiciler ile yolcular arasında bitmek tükenmek bilmeyen bir tartışma... Tüm düzenlemelere, uyarılara, cezalara rağmen çözülemeyen bu kısa mesafe vakasının yanında şimdi de uzun mesafe sorunu kapıda... Nasıl mı?

29 Ekim’de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı’na yolcu götüren taksiciler, tıpkı Atatürk Havalimanı’nda olduğu gibi oradan müşteri alamayacak. Çünkü yeni havalimanında İstanbul 34 No'lu Taksiciler Kooperatifi hizmet verecek. Yani havaalanı kooperatifine üye olmayan taksilerin havalimanından yolcu alması yasak.

TAKSİCİLER: ZARAR EDERİZ

Taksicilere göre işte uzun mesafe sorunu da burada başlayacak. Zira 3. havalimanı şehir merkezine çok uzak olduğundan yolcu götüren taksici onca kilometreyi boş dönmek zorunda kalacak. Tam da bu sebeple taksiciler kaygılı. "İstanbul Havalimanı'na şehirden yolcu götürürsek çok büyük zarar ederiz, yeni havalimanı tüm taksicilere açılmalı" diyorlar.

Peki taksicilerin "zarar ederiz" dedikleri tarife nasıl? Şehir merkezinden yeni havalimanına taksi ne kadar yazar? Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, İstanbul’un 4 güzergahından yeni havalimanına kaç kilometre gidileceğini ve taksimetrenin kaç TL yazacağını araştırdı. İşte E-5 ve TEM seçeneğiyle sonuç… (İstanbul Havalimanı güzergahı şu an 3. Köprü otoyoluna bağlı ve ücretli. Bu fiyatlara 5.5 TL’lik otoyol ücreti dahil değil.)

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