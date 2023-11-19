İşte A Milli Takım'daki İsmail Yüksek değişikliğinin nedeni!
A Milli Takım'da İsmail Yüksek, Almanya ile oynanan maçta ikinci yarı yerini Salih Özcan'a bıraktı. Habertürk Spor, İsmail Yüksek değişikliğinin nedenini öğrendi
Giriş: 19.11.2023 - 00:13 Güncelleme: 19.11.2023 - 00:13
A Milli Takım'ın, Almanya ile oynadığı özel maçta bir değişiklik yaşandı.
Milli Takım'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek, ikinci yarı başlamadan önce yerini Salih Özcan'a bıraktı.
İsmail Yüksek'in sırtında ağrı olduğu ve Montella'nın da maç öncesi oyuncuya 45 dakika oynayacağı hakkında bilgi verdiği öğrenildi.