İşte Gaziantep'ten ilk sonuçlar!

Gaziantep'te saat 19.00 itibariyle açılan sandık oranı 33.7'e ulaştı. Kentte AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adaya Fatma Şahin ile DSP'nin adayı Celal Doğan arasında bir yarış yaşanıyor.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, açılan 1.431 sandıkta Fatma Şahin'in oy oranı yüzde 52, 30'a ulaştı. DSP'nin adayı Celal Doğan'ın oy oranı ise 26,97 oldu. İYİ Parti'nin adayı Mehmet Ejder Demir'in ise yüzde 16,52 oy oranı var.

Eski HDP milletvekili Celal Doğan partisinden istifa ederek DSP'ye katılarak aday olmuştu.