İstinat duvarı altında can verdi

Akçaabat'ta istinat duvarının altında kaldı, kurtarılamadı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde inşaatın çevresindeki istinat duvarının çökmesi sonucu işçi Bayram Boz hayatını kaybetti
Trabzon'un Akçaabat ilçesi Çamlıdere Mahallesi'nde yapımına başlanan inşaatı çevreleyen yamaç arazi önündeki istinat duvarı çöktü.
İnşaatta çalışan işçi Bayram Boz (50), çöken duvarın beton bloğu altında kalarak yaralandı. Boz, diğer işçiler ve çevredekilerin yardımıyla çöken duvar altından çıkarıldı.
İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Bayram Boz, kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.