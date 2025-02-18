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        Samsun'da istinat duvarı çöktü

        Samsun'un İlkadım ilçesinde istinat duvarının çöktüğü sokak trafiğe kapatılırken, uçurum ile yol arasında kalan bir otomobil halatla çekildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:04 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:04
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        İstinat duvarı çöktü
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        Samsun'da istinat duvarının çöktüğü sokak trafiğe kapatıldı.

        Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Uygur Türkleri Sokak üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, dün geceden itibaren yağışların etkili olduğu Samsun'da 2 ev arasında kalan istinat duvarı çöktü.

        Yolun bir kısmı da kayan toprakla uçuruma giderken, park halindeki bir otomobil yol ile uçurum arasında kaldı.

        Olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, otomobil halatla çekilerek uçuruma düşmekten kurtarıldı.

        Otomobilin çekilmesinin ardından zarar gören elektrik telleri ve diğer bağlantılar emniyete alınırken, yol da insan ve araç geçişişine kapatıldı. Yetkililerin olayın yaşandığı noktada inceleme başlattı.

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