İstoç nerede? İstoç hangi şehirde, ilde, bölgede?

1979’da 52 girişimci tarafından kurulan İstoç (İstanbul Toptancılar Çarşısı), 1984’ten bu yana Mahmutbey Bağcılar adresinde hizmet veriyor. Bugün yaklaşık 7 bin iş yeri ile hırdavat, kırtasiye, züccaciye, medikal malzeme ve ikinci el otomobil gibi birbirinden farklı 35 ürün grubunu aynı çatıda birleştiriyor. “İstoç nerede?” diyenlerin bilmesi gereken ilk detay, tesisin TEM Otoyolu’na 2 kilometre cephe vererek hem Avrupa hem Anadolu Yakası’ndan kolay erişim sağlaması.. “İstoç hangi şehirde?” ve “İstoç hangi ilde?” sorularının cevabı ise elbette İstanbul; idari olarak da kentin Bağcılar ilçesi içinde yer alıyor. Ancak İstoç sınırının hemen karşısında Başakşehir ilçesi başlıyor, bu nedenle yatırımcılar tesisi iki ilçenin kesişim bölgesi olarak tanımlıyor. Marmara Bölgesi’nin ihracat lokomotifi konumunda olan İstanbul ekonomisine ciddi hareket katan İstoç, her gün Türkiye’nin dört bir yanından gelen toptancı ve perakendecileri misafir ediyor. İstanbul Havalimanı’na ve Basın Ekspres Yolu’na yakınlığı, merkezi antrepo işlevini güçlendiriyor. İşte, İstoç’un konumu ve tam adres bilgisi…

REKLAM İSTOÇ NEREDE? İstoç, TEM Otoyolu’nun Mahmutbey Gişeleri çıkışına yalnızca 2 kilometre uzaklıkta konumlanıyor. Bağcılar’ın Mahmutbey Mahallesi sınırları içindeki dev kompleks, İstanbul’un batı aksında yer aldığı için E-5 ve Kuzey Marmara Otoyolu’ndan da kısa sürede ulaşılabiliyor. GPS kullanan ziyaretçiler için “İstoç Ticaret Merkezi, Mahmutbey Mahallesi 2564. Sokak No: 1, Bağcılar/İstanbul” adresi en doğru rota olarak gösteriliyor. Konumu sayesinde İstoç, Avrupa Yakası’ndaki organize sanayi bölgelerine lojistik açıdan yakın duruyor; Ambarlı, Halkalı ve Yenikapı limanlarına tırla ortalama 30-40 dakikada varılıyor. İSTOÇ HANGİ ŞEHİRDE VE İLDE? Resmî kayıtlara göre İstoç’un bağlı olduğu şehir de il de İstanbul’dur. Organize toptancılar çarşısı, 39 ilçeli mega kentin Bağcılar ilçe sınırında yer alsa da Başakşehir ve Küçükçekmece ilçeleriyle komşudur. Ticari hareketliliği nedeniyle İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ruhsat, vergi ve altyapı süreçleri doğrudan takip ediliyor. “İstoç hangi şehirde?” sorusu basit görünse de İstanbul’un coğrafi ve idari büyüklüğü göz önüne alındığında, işletmeler için konum seçiminin stratejik önemini ortaya koyar.