Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner çocuklarıyla Miami tatilinde - Magazin haberleri

        Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner çocuklarıyla Miami tatilinde

        Donald Trump, yeniden ABD başkanı olmak için her gün miting miting dolaşırken, ailesi, yazın tadını çıkarıyor. Kızı Ivanka Trump, eşi Jared Kushner ve 3 çocuğuyla Miami'de tatil yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 10:19 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Donald Trump, kasım ayında yapılacak seçimlerde yeniden ABD başkanı olabilmek için miting miting dolaşarak seçmenleri kendi tarafına çekmeye çabalıyor.

        2

        Donald Trump, 2017 - 2021 arasında ABD başkanlığı yaparken, Beyaz Saray danışmanlığı görevini üstlenen Ivanka Trump, 2024 seçimlerinde siyasetten uzaklaşmış görünüyor. Donald Trump, mitingler için eyalet eyalet dolaşırken Ivanka Trump ailesiyle tatil yapıyor.

        3

        Donald Trump'ın 42 yaşındaki kızı Ivanka Trump, 43 yaşındaki eşi Jared Kushner ve 3 çocuğuyla Miami sahilinde görüntülendi.

        4

        Ivanka Trump ve Jared Kushner çifti, 13 yaşındaki Arabella, 10 yaşındaki Joseph ve 8 yaşındaki Theodore ile sürat motorunda fotoğraflandı.

        5

        Ivanka Trump, bir ara tekneyi sürerken eşi Jared Kushner de teknenin ön kısmına oturup güneşlendi.

        Aileye iki mürettebat da eşlik etti.

        6

        En büyük çocukları Arabella, teknenin arkasına takılan büyük bir tüpün üzerinde giderken görüldü. Ivanka Trump, kızının heyecanlı macerasında ona tezahürat yaparak destek oldu.

        7

        Daha sonra Joseph de Arabella'nın tüp macerasına katıldı.

        8

        Ivanka Trump ile Jared Kushner çifti, Florida'daki Indian Creek Adası'nda 24 milyon dolarlık bir ev satın aldı. İkili, malikanenin içini tamamen boşaltıp yeniden inşa ederken hiçbir masraftan kaçınmadı.

        9

        Aile, tadilat çalışmaları sırasında Miami Beach ve Bal Harbor arasında yer alan lüks bir dairede yaklaşık üç yıl yaşadıktan sonra geçen sonbaharda yeni evlerine taşındı.

        10

        Politikayı bıraktığından beri Ivanka Trump, sık sık lüks yaşam tarzının tadını çıkarırken görüldü. Florida'da şık restoranlarda, gece kulüplerinde ve konserlerde görüntülendi.

        #Jared Kushner
        #ivanka trump
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        İngiliz başbakan 40 milyonluk anlaşmayı iptal etti
        İngiliz başbakan 40 milyonluk anlaşmayı iptal etti
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Açtığı pankartla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Ada, İstanbul'da tedavi edilecek
        Açtığı pankartla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Ada, İstanbul'da tedavi edilecek
        1 milyar TL'Lik maç!
        1 milyar TL'Lik maç!
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Son kullanma tarihi geçmiş güneş kremini sürünce ne olur?
        Son kullanma tarihi geçmiş güneş kremini sürünce ne olur?
        Diplomasi trafiğinde yeni adım: Ankara formatı
        Diplomasi trafiğinde yeni adım: Ankara formatı
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Alışkanlık sandığın şey teknoloji bağımlılığı olmasın?
        Alışkanlık sandığın şey teknoloji bağımlılığı olmasın?
        Annesini ve ablasını aynı gün kaybetti
        Annesini ve ablasını aynı gün kaybetti
        'İşten kopma hakkı' yayılıyor
        'İşten kopma hakkı' yayılıyor
        İyilik yaptı, canından oldu
        İyilik yaptı, canından oldu
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış