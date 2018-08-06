İYİ Parti kurucu üyelerinden olan Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu, görevlerinden ve partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Bor, Yeniçeri ve Halaçoğlu, istifa gerekçelerini, basına gönderdikleri yazılı açıklama ile ifade etti.



İşte 3 isimden gelen açıklama:



"Partideki bazı kimseler, aday olmayacağını açıklayan genel başkana rağmen delegeler tarafından tek tek aday gösterileceğini açıkladılar. Seçimi kaybetmiş, hatta partiden daha az oy almış bir genel başkanın yerine yeni bir yönetim getirilmesi gerekirken aksini yaptılar. Genel başkan ise bu sözlere karşı sessiz kaldı. Belli ki eski oyunlar burada da oynanmaya devam ediyordu. 2015'ten beri mücadele ettiğimiz durumun İYİ Parti'de de sürmesi partiyi yeniden umut halene getirmekten ve kuruluşta aldığı olumlu rüzgarı yeniden kazanmaktan tamamen uzaklaştırmıştır. Sergilenen tavırlar ise kurultayda bir şekilde değişimin olmayacağını göstermektedir. Ben veya bir kişi üzerine oturan bir siyasi harekete karşı verdiğimiz mücadelenin aynının tekrarlandığını görmek bizi son derece üzmüştür. Bu sebeple böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar vermiş bulunuyoruz ve gerek partideki tüm görevlerimizden, gerek İYİ Parti'den istifa ediyoruz. Her şey Türkiye ve Türk Milleti içindir."

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