İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve Genel Sekreter Cihan Paçacı'nın da aralarında bulunduğu heyet, seçim ittifak görüşmeleri için CHP Genel Merkezi´ne gitti.

Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre, görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü.

Süreci yürüten İYİ Partili isimler Cihan Paçacı ve Koray Aydın, CHP Genel Merkezinde bizzat Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Görüşmenin ardından Koray Aydın gazetecilere yaptığı değerlendirmede, 'Bazı pürüzler var ön hazırlık için buraya geldik. Akşam da sayın genel başkanımız burada Kemal Bey'le bir araya gelecek' dedi

BİR GÖRÜŞME DAHA

Bu arada CHP Genel Başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ile Seyit Torun'un İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek Meral Akşener ile görüşeceği ifade edildi.

Böylece Akşener'e akşam ki görüşme öncesi CHP'nin teklifi iletilmiş olacak....

Dün akşam ittifak masasının artık dağılmak üzere olduğu yorumları yapılmıştı

İki parti arasında, ittifak çalışmalarıyla ilgili son aşamaların bugünkü görüşmede netleşmesi bekleniyor.

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