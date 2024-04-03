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        Haberler Gündem Güncel İYİ Parti'li Arı'nın ilk talimatı Arapça tabelaların kaldırılması oldu

        İYİ Parti'li Arı'nın ilk talimatı Arapça tabelaların kaldırılması oldu

        İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, kentteki Arapça tabelaların kaldırılması talimatı verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 19:50 Güncelleme: 03.04.2024 - 19:50
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        Arapça tabelaların kaldırılması talimatı
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        Nevşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri Arapça tabelası bulunan iş yerlerine yönelik denetim başlattı.

        Ekipler, iş yerlerinde Arapça tabela bulunan esnafa tabelalarını 5 Nisan Cuma gününe kadar kaldırmaları uyarısında bulundu.

        Fotoğraf:AA

        Zabıta ekipleri, bu tarihe kadar kaldırılmayan Arapça tabelalarla ilgili işyeri sahiplerine idari para cezası uygulayarak tabelaları sökecek.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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