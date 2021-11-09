Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması: Hata yaptı 0:00 / 0:00

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıldönümüne ilişkin konuşan Akşener, "Önce millet, önce memleket diyemeyenlerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlaması mümkün olamaz. Attığı adımları örnek alıyor, Allah'ın huzurunda razı olduğumuzu söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Akşener, "Bizim görevimiz AK Parti iktidarının, milletimizle birbiriyle kavga ettirme zihniyetine karşı, milletimizin her bir ferdinin yüreğinin birlikte atmasını sağlamaktır. Bizi kendi seviyesine çekmeye çalıştıkça, biz istediklerinin tam tersini yapıp, sakin olmaya mecburuz. Bizde kavga, düşmanlaştırma değil, birlik ve kardeşlik vardır. Karşımızda kirli bir zihniyet var" diye konuştu.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen hafta bu durumu hatırlatmış ve uyarmıştım. Milletimizin ayağına gitmemizden, memleketi dolaşmamızdan, vatandaşımıza kulak vermemizden rahatsızlar. Bunu iktidarları için en büyük tehlike olarak görüyorlar. Her tür çirkinliği, kötülüğü yapacaklar. Nitekim, geçtiğimiz cuma talihsiz bir olay yaşadık. Cuma akşamından bu olay üzerinde tepiniyorlar. Lütfü Bey bir hata yaptı. Karşısındaki genel başkanına ağza alınmayacak küfürleri etmiş ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Sinirlerine yenik düştü."