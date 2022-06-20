Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması 0:00 / 0:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin belediye başkanı ile bir araya geldi. Belediye başkanları Akşener'e "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız sizsiniz" dedi. Akşener de "Ben Başbakan adayıyım. Bunu söyledik bunun geri dönüşü olmaz" yanıtını verdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin belediye başkanları ile genel merkezde bir araya geldi. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda Akşener daha çok başkanları dinledi. Seçim süreci ve parti politikalarının sahadaki yansımalarının ele alındığı toplantıda belediye başkanları izlenimlerini anlattı.

Toplantıya katılan belediye başkanları Akşener 'e " Bizim Cumhurbaşkanı adayımız sizsiniz" dedi. Anadolu'da da bu yönde bir talep olduğunu dile getirdi. Ancak Akşener bu sözlere " Ben açıklamamı yaptım, başbakanlığa aday olduğumu söyledim. Bunu söyledik bundan geri dönüş olmaz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı seçimlerde birinci parti olma iddiasını da yineledi. Bu sözün boşuna söylemediğini, hedefin belli bir strateji ve plan çerçevesinde dile getirildiğini ve hedefe de ulaşılacağını kaydetti.

Partinin kalkınma politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale'nin de bir bölümüne katıldığı toplantıda ekonomi için ayrı bir parantez açıldı.

Geliştirilen stratejilerin başarılı olduğu ancak halka anlatılması noktasında daha anlaşılır ve daha sade bir iletişim dili kullanılmasının faydalı olacağı belirtildi.