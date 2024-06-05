İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan açıklamalar
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor...
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Yargıda emniyette jandarmada devletin tüm kurumlarından cemaati söküp atın öyle normalleşelim.
Kapı arkalarında görüştüğümüz teröristlerle yaptığınız görüşmelerin hesabını verin normalleşelim.
Kamu yönetiminde mülakatlarda liyakatsiz eşi dostu almayı bırakın normalleşelim. Türk milletinin el ele kurduğu bu gazi meclisini çalışır duruma getirin haydi normalleşelim. Cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçin hkukun üstünlüğünü yeniden tesis edin normalleşelim.
En tepede tek adam altında ise onlarca yüzlerce küçük adamcıklarla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle yeni adamcıklar ortaya çıkarken sokakta çetelerin piyasada baronların fink attığı yerde biz asla figüran olmayacağız.
Artık çoktan devrilmiş bu davanızı kararmış ampulünüzle Türkiye'yi artık bir yere getiremezsiniz.