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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan normalleşme | Son dakika haberleri

        Dervişoğlu'ndan normalleşme tepkisi

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. İktidar ve Ana Muhalefete normalleşme eleştirisinde bulunan Dervişoğlu, "Yargıda, emniyette, jandarmada ve devletin tüm kurumlarından cemaatleri söküp atın, Cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçin, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis edin öyle normalleşelim." dedi. Dervişoğlu, partisinden istifa eden milletvekillerine yönelik de bugüne kadar partiden ayrılıp başka partiye geçen hiçbir milletvekili hakkında konuşmadıklarını, şimdi de aynı noktada olduklarını söyledi. "Onlarca liyakat sahibi arkadaşımız, sorumluluk üstlenmek üzere görev beklerken biz bu sorumluluğu taşıyamayacak vefasızlara makam ve mevki vermişiz." diyen Dervişoğlu, "Bizi ilgilendiren asıl mesele milletvekili transferlerinin Güneş Motel pazarlıklarını aratmayacak bir arsızlıkla ve siyasi ahlaktan nasiplenmemiş bir pervasızlıkla yapılmış olmasıdır." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 10:39 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:22
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        Dervişoğlu'ndan normalleşme tepkisi
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Yargıda, emniyette, jandarmada ve devletin tüm kurumlarından cemaatleri söküp atın öyle normalleşelim. Kapı arkalarında görüştüğünüz teröristlerle neler konuştuğunuzun hesabını verin öyle normalleşelim.

        Kamu yönetiminde mülakatlarda liyakatsiz eşi dostu almayı bırakın normalleşelim. Türk milletinin el ele kurduğu bu Gazi Meclisini çalışır duruma getirin öyle normalleşelim. Cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçin, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis edin normalleşelim.

        En tepede tek adam, altında ise onlarca yüzlerce küçük adamcıklarla Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle yeni adamcıklar ortaya çıkarken sokakta çetelerin, piyasada baronların fink attığı yerde biz asla figüran olmayacağız.

        Artık çoktan devrilmiş bu davanızı kararmış ampulünüzle Türkiye'yi artık bir yere getiremezsiniz.

        "GÜNEŞ MOTEL" TEPKİSİ

        Bir milletvekilinin parti değiştirdiğine ilk kez şahit olmuyoruz. Ayrıca bu zamana kadar partimizden ayrılıp, başka partilere intisap eden kişilerle ilgili olumsuz beyanlarda da bulunmadık. Suçu hep kendimizde ve tercihlerimizde aradık. Şimdi de aynı noktadayız.

        Onlarca liyakat sahibi arkadaşımız, sorumluluk üstlenmek üzere görev beklerken biz bu sorumluluğu taşıyamayacak vefasızlara makam ve mevki vermişiz. Onları Allah’a ve kendilerini bir makama getirmek için emek sarf edip, ter akıtan dava arkadaşlarımızın tertemiz vicdanlarına havale ediyorum.

        Bizi ilgilendiren asıl mesele milletvekili transferlerinin Güneş Motel pazarlıklarını aratmayacak bir arsızlıkla ve siyasi ahlaktan nasiplenmemiş bir pervasızlıkla yapılmış olmasıdır.

        Suçlulukları psikolojilerine yansımış olacak ki bir de utanmadan mazeretlerini sıralıyorlar. Yok, yerel seçimlerde şu oldu, yok Bilecik’te şöyle böyle oldu türünden gerekçeler yaratarak güya bir haklılık oluşturmaya çaba sarf ediyorlar.

        Utanın beyler utanın! Bir milletvekilinin partisi ile bağını koparmadan kendisine siyasi ikbal aramak üzere başka bir partinin kapısında istikbal dilenmesi ne kadar ayıp ise bir siyasi parti genel başkanının böyle bir işe çanak tutmak için plan kurması da aynı derecede ayıp ve utanç vericidir.

        Yüzleşmeden helalleşenlerin, helalleşip yine tekrar edenlerin, iktidardan aldığı dönem ödevinin farkındayız. Muhalefeti tek elde toplamaya çalışıp, iktidar ile oturacağı pazarlığın heyecanını normalleşme diye satanların iyice yumuşacık olup iktidara yaktıkları yeşil ışıkları görüyoruz.

        KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÇÖKEN BİNA

        Küçükçekmece’de bir bina çöktü. Ve yine insanlarımız öldü. İktidar ve medyasının dilinde her olaya münferit dendiği gibi buna da münferit bir olay deyip geçebiliriz. Ancak bu münferit değil müteselsil bir olaydır.

        Hadiseden hemen sonra binanın 1,5 katının sonradan eklendiğini ve inşaatta da deniz kumu kullanıldığını öğrendik. Cinayet silahları hemen ortaya çıktı aslında. Affedilen cinayet silahları."

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        GÜNEŞ MOTEL OLAYI NEDİR?

        Güneş Motelleri (Halk arasındaki adıyla Güneş Motel) İstanbul Florya'da bir zamanların en turistik tesisleri arasında yer alıyordu. Hatta Güneş Motel, 1970'lerin ikinci yarısında birçok Türk filmine de ev sahipliği yapmış ünlü bir oteldi.

        Güneş Motel'in Türk siyaseti açından önemi ise dönemin CHP Lideri Bülent Ecevit'in hükümet kurabilmek için Adalet Partisi'nin (AP) milletvekilleri ile transfer görüşmesini Güneş Motel'de yapmasından kaynaklanıyor.

        İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada partisinden istifa edip CHP'ye geçmesi beklenen milletvekilleri için Güneş Motel olayına atıfta bulunarak tepki gösterdi.

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        #İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu
        #TBMM grup toplantısı
        #Meclis
        #Son dakika haberler
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