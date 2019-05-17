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İYİ Parti, Samsun'daki devlet törenine katılmayacak

DHA

İYİ Parti tarafından Genel Başkan Meral Akşener'in, 19 Mayıs Pazar günü Samsun'da düzenlenecek devlet törenine katılmayacağı açıklandı. Genel Sekreter Cihan Paçacı, "Siyasi iktidarın bir gösterisi gibi planlanan bir tören de olsa yapılan davete teşekkür ediyor; ancak İYİ Parti olarak çok önceden hazırlanıp ilan edilen programlarımız gereği katılamayacağımızı ilan ediyoruz" dedi

İYİ Parti

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, milli mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümünde, Genel Başkan Meral Akşener öncülüğünde; Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, milletvekilleri, Gençlik Kolları ile birlikte Samsun'da olunacağını belirtti. Paçacı, İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun da aylık toplantısının, Sivas ve Erzurum kongrelerindeki ruh ile Samsun'da yapılacağını ve haftalar öncesinden planlanan program dolayısıyla teşkilatların bütün çalışma ve hazırlıklarını tamamlandığını söyledi. Paçacı, "Türk milletinin vatanı ve geleceği için atılan bu muhteşem adımın 100'üncü yılında, istiklal ve milli egemenlik yolunun taşlarını döşeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz ecdadımızı bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

"KATILAMAYACAĞIMIZI İLAN EDİYORUZ"

İYİ Parti Genel Sekreteri Paçacı, yazılı açıklamasında; Samsun'da devlet programı düzenlendiği bilgisinin 3 gün kala taraflarına iletildiğine ve Genel Başkan Akşener'in bu törenlere davet edildiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Ancak, belirtmek isteriz ki, 100'üncü yıl gibi önemli bir programın, 19 Mayıs´a 3 gün kala iletilmesi devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Kuruluşunun temelleri, 19 Mayıs 1919´da atılan Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet ciddiyeti, hafife alınabilecek bir konu değildir. Bazı siyasi hesaplarla, alelacele yapılan davetin, binlerce yıllık devlet geleneğimizin üzerine bina edilmiş Türkiye Cumhuriyeti´nin, 100 yıla yaklaşan devlet geleneğiyle örtüşmediğini düşünüyoruz. Siyasi iktidarın bir gösterisi gibi planlanan bir tören de olsa, yapılan davete teşekkür ediyor; ancak İYİ Parti olarak, çok önceden hazırlanıp ilan edilen programlarımız gereği, katılamayacağımızı ilan ediyoruz."

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