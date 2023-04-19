HABERTURK.COM

Habertürk'te Sena Alkan'ın sorularını yanıtlayan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu şu değerlendirmede bulundu:

İktidarın Türkiye'de adalet sistemini, ülkemizin kurumlarını özetleyen noktayı özetleyen gelişme bu. Millet İttifakı'nın başvurumuz kabul edildi. Diğer partilerin, CHP, İYİ Parti dışında logolar yer almayacak. Bu İYİ Parti ile CHP'nin gerçekleştirdiği fermuar sistem. 16 ilin bir kısmında bizim logomuzla diğer yerlerde CHP logosu üzerinden. İki parti mevcut haliyle Millet İttifakı'nın iki önemli paydaşı olarak sahadalar. Siyasi iktidar yaklaşmakta olan seçime yönelik endişeleri sebebiyle burada oy çokluğu da söz konusu. Millet İttifakı ambleminin yer almaması kafa karıştırıcı bir durum.

"VATANDAŞLARIMIZ İRADESİNİ YANSITACAK"

Seçmenimizde kararlılık görüyorum. Türkiye'nin hukuk devleti ekseninden hızla uzaklaşması, hayat pahalılığın vatandaşımızın nefes alamaz halde olduğunu görüyorum. Vatandaşımızın bu oyunları boşa çıkaracağımızı düşünüyorum. Elbette bizim görevimiz bu yapılan yanlışta nasıl tutum alması gerektiğini anlatmak. Eminim ki vatandaşlarımız bu iradelerini ortaya koymak adına kafa karışıklığına mahal vermeden iradesini sandığa yansıyacak. 16 ilde İYİ Parti logosunun olduğu yerde elbette partimize, CHP logosunun yer aldığı illerde bizim partimiz CHP amblemine oy verecekler.