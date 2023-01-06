İYİ Partili Türkkan'dan fezleke açıklaması

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İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te Karma Komisyon'un gündemine alındı. Türkkan'ın şehit yakınına hakaret ettiği, Başarır'ın da mahkeme heyetine hakaret ettiği iddiasıyla dosya hazırlanmıştı.

Türkkan ise, bugün dokunulmazlık fezlekesi hakkında açıklama yaptı. Yazılı açıklamasında, "5 Kasım 2021 tarihinde Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in Bingöl ziyaretinde, daha önce Sayın Akşener'e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfür eden provokatör bir şahıs, şehit yakını olarak karşımıza çıkmıştır" diyen Türkkan, şunları söyledi:

"Bu kişinin Bingöl’e özel olarak getirildiği, planlı bir olayın parçası olduğu bilinmekle birlikte, devam eden süreçte AK Parti İktidarı tarafından işe yerleştirilerek ödüllendirilmiştir. Kaldı ki şehit olduğu söylenen kişinin şehit olup olmadığı belli olmamakla birlikte, bu kişi üzerinden sanki şehit bir polis, ya da şehit bir asker algısı yürütülmektedir. Şehit olduğu söylenen kişinin belki de teröristlere yardım götürürken mayına basmış olabileceği de göz ardı edilmemelidir. Çünkü bu kişinin resmi bir şehitlik kaydı bulunmamaktadır. Olayın öznesi şehit yakını değil, provokatör bir şahıstır. Bu sürecin bir saray komplosu olduğu ve İYİ Parti’ye yönelik komplolar zincirinin bir parçası olduğu konusunda partimizin ve kamuoyunun hiç şüphesi yoktur.

Partim ve şahsım konuya gerekli hassasiyeti göstermiştir. Ancak bu olayın planlayıcıları, olayı sadece provokasyon boyutundan çıkarıp Türkiye’nin ana gündem maddesi yapmış, aylarca süren şahsıma yönelik itibar suikastına dönüştürmüştür."