Mersin'in Tarsus ilçesinde, sabah saat 08.35 sıralarında Adana-Mersin istikameti, Sarıveli Mahallesi mevkiinde, Nevşehir'de eğitim amaçlı bulunan ve haftasonu izni için Mersin'e giden otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarptı.
İKİ ASKER YAŞAMINI YİTİRDİ
İHA'daki habere göre kazada, araçta bulunan Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Serkan Arslan ile Siirt Pervari Komando Bölük Komutanlığı'nda görevli Fatih Şahin hayatını kaybetti. Yaralanan Şırnak Ayvalık Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli Serkan Çelik ise ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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