İzlerken hayatın içinden kesitler bulabileceğiniz Oscar ödüllü belgesel filmleri...

6. MY OCTOPUS TEACHER (2020)

Craig Foster, Afrika'nın ucundaki buz gibi okyanusta yıllarca yüzdükten sonra, beklenmedik bir öğretmenle tanışır: olağanüstü bir merak sergileyen genç bir ahtapot. Onun inini ziyaret edip aylarca onun hareketlerini izleyerek sonunda hayvanın güvenini kazanır ve insan ile vahşi hayvan arasında daha önce hiç görülmemiş bir bağ geliştirir.

imdb puanı: 8.1/10