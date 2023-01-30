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İzlerken içinizi titretecek en iyi 10 romantik film...

Aşk filmlerinden vazgeçemeyenlerin içini ısıtacak, izlerken imrendirecek ve iç titretecek romantik filmleri sizler için derledik. Özellikle bu soğuk havalarda bir bardak sıcak çikolata eşliğinde ve battaniye altında izlenebilecek, hazırladığımız en güzel 10 romantik film, kalbinizi aşkla dolduracak.

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  • İzlerken içinizi titretecek en iyi 10 romantik film...

    LAST SONG (2010)

    Miley Cyrus ve Liam Hemsworth'un başrolleri paylaştığı Last Song, Son Şarkı filminde, yaz tatili için babasının yanına gelen ve bu sırada kasabada bulunan Will'e aşık olan kızın yaşadıkları anlatılıyor.
  • İzlerken içinizi titretecek en iyi 10 romantik film...

    MESAJINIZ VAR (1998)

    Bir ortamda tanışan kadın ile erkek, zaman geçtikte çok fazla ortak noktaları olduğunu fark eder. Bu süreçte birbirlerini daha iyi tanımak isteyen gençler, buluşmaya başlar. Fakat onları bir sürpriz beklemektedir.
  • İzlerken içinizi titretecek en iyi 10 romantik film...

    SEVGİLİ JOHN (2010)

    Nicholas Sparks'ın romanından uyarlanan filmde, askerlik iznine çıkmış olan John ve muhafazakar bir aile yapısına sahip olan üniversite öğrencisi Savannah'ın arasında yaşanan aşkı anlatıyor. 
  • İzlerken içinizi titretecek en iyi 10 romantik film...

    BENİMLE EVLENİR MİSİN ? (2008)

    27 tane düğüne nedime olarak katılan Jane, artık gelin olmak istemektedir. Son katılacağı düğünde, damadın eski aşkı olduğunu öğrenince genç kadın değişik planlar tasarlamaya başlar.
  • İzlerken içinizi titretecek en iyi 10 romantik film...

    THE NOTEBOOK (2004)

    Nicholas Sparks'ın 1996 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan filmde  1940'larda aşık olan genç bir çiftin yaşadıkları anlatılıyor. 17 yaşında ailesiyle Seabrook Adası'na tatile gelen Allie, bu bölgede yaşayan Noah ile imrenilecek bir aşk yaşamaya başlıyor.
  • İzlerken içinizi titretecek en iyi 10 romantik film...

    SWEET NOVEMBER (2001)

    Charlize Theron ve Keanu Reeves'in başrollerini paylaştığı bir romantik-drama filminde işkolik bir adam olan Nelson, ehliyet sınavında tanıştığı deli dolu Sara'ya aynı evde yaşamayı teklif eder. İkili bir süre aynı evde yaşadıktan sonra birbirlerine aşık olacaklardır.
  • İzlerken içinizi titretecek en iyi 10 romantik film...

    SEVGİLİLER GÜNÜ (2010)

    Bu filmde Sevgililer Günü arifesinde küs sevgililerin barışma hikayeleri ve bekarların kendilerine eş arama anları anlatılmaktadır.
  • İzlerken içinizi titretecek en iyi 10 romantik film...

    BRIDGET JONES'UN GÜNLÜĞÜ (2001)

    Bridget, yeni yıl arifesinde günlük tutmaya başlar. Hayatında yaşadığı anları defterine not eden Bridget, yeni günlüğüyle yeni bir hayata da başlamıştır.
  • İzlerken içinizi titretecek en iyi 10 romantik film...

    ARKADAŞTAN ÖTE (2011)

    Dylan ve Jamie sıradışı ilişki yaşamak istemektedirler. Aşktan ziyade fiziksel birliktelik istediklerini fark eden ikili, bu tarz bir ilişkiye başlar fakat olaylar planladıkları gibi gelişmez. Sonuç olarak Dylan ve Jamie birbirine aşık olur.
  • İzlerken içinizi titretecek en iyi 10 romantik film...

    AŞIKLAR ŞEHRİ (2016)

    Mia, ünlü bir oyuncu olma istemektedir, Sebastian ise klasik caz müziği yaşatmaya çalışmaktadır. Trafiğin yoğun olduğu bir günde tanışan ikili, hayallerini gerçekleştirmeye çalıştıkları sırada birbirlerine aşık olurlar.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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