Artış % 0.64

Sinemaların açılmasından sonra ilk hafta sonunda 2228.506 kişi sinemaya gitmişti. İkinci hafta sonunda sinemaya gidenlerin sayısı 1.484 kişi (% 0.64) arttı.
Buna bağlı olarak toplam hasılatta da 396.689 TL (% 7.53) artış sağlandı.
2 - 4 Temmuz
Film Sayısı: 11
Toplam İzleyici Sayısı: 228.506
Toplam Hasılat: 5.266.378 TL
En Çok İzlenen Film: Hızlı ve Öfkeli 9 Hız Efsanesi (181.692)
9 - 11 Temmuz 2021
Film Sayısı: 14
Toplam İzleyici Sayısı: 229.990
Toplam Hasılat: 5.663.067 TL
En Çok İzlenen Film: Black Widow (99.127)
5'i Türk, 9'u yabancı olmak üzere 14 filmden en çok izlenen 5 film;
BLACK WIDOW
İzleyici Sayısı: 99.127
Hasılat: 2.495.826 TL
HIZLI VE ÖFKELİ 9: HIZ EFSANESİ
İzleyici Sayısı: 87.040
Hasılat: 2.104.636 TL
KORKU SEANSI: KATİL ŞEYTAN
İzleyici Sayısı: 24.000
Hasılat: 577.390 TL
HABABAM SINIFI: YAZ OYUNLARI
İzleyici Sayısı: 7.872
Hasılat: 173.629 TL
CRUELLA
İzleyici Sayısı: 4.849
Hasılat: 124.494 TL
YORUMLAR