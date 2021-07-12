Artış % 0.64 0:00 / 0:00

Sinemaların açılmasından sonra ilk hafta sonunda 2228.506 kişi sinemaya gitmişti. İkinci hafta sonunda sinemaya gidenlerin sayısı 1.484 kişi (% 0.64) arttı.

Buna bağlı olarak toplam hasılatta da 396.689 TL (% 7.53) artış sağlandı.

2 - 4 Temmuz

Film Sayısı: 11

Toplam İzleyici Sayısı: 228.506

Toplam Hasılat: 5.266.378 TL

En Çok İzlenen Film: Hızlı ve Öfkeli 9 Hız Efsanesi (181.692)

9 - 11 Temmuz 2021

Film Sayısı: 14

Toplam İzleyici Sayısı: 229.990

Toplam Hasılat: 5.663.067 TL

En Çok İzlenen Film: Black Widow (99.127)

5'i Türk, 9'u yabancı olmak üzere 14 filmden en çok izlenen 5 film;

BLACK WIDOW

İzleyici Sayısı: 99.127

Hasılat: 2.495.826 TL

HIZLI VE ÖFKELİ 9: HIZ EFSANESİ

İzleyici Sayısı: 87.040

Hasılat: 2.104.636 TL

HABABAM SINIFI: YAZ OYUNLARI

İzleyici Sayısı: 7.872

Hasılat: 173.629 TL

CRUELLA

İzleyici Sayısı: 4.849

Hasılat: 124.494 TL