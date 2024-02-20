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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir açıklarında 15'i çocuk, 42 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir açıklarında 15'i çocuk, 42 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir Dikili açıklarında, lastik bot içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 15'i çocuk, 42 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 01:38 Güncelleme: 20.02.2024 - 01:39
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        İzmir açıklarında 15'i çocuk, 42 düzensiz göçmen yakalandı
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        İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 15'i çocuk, 42 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        AA'nın haberine göre; bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik bottaki 15'i çocuk 42 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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        #haberler
        #İzmir
        #DİKİLİ
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