İzmir açıklarında 196 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla, Seferihisar, Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında 196 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla, Seferihisar ve Dikili açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik botu ve gemisi tarafından durdurulan biri fiber karinalı 4 lastik bottaki 38'i çocuk 124 düzensiz göçmen yakalandı.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER MOBİL RADARA TAKILDI Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından iki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu belirlendi. REKLAM Ekipler, belirlenen bölgede durdurdukları biri fiber karinalı 2 lastik bottaki 17'si çocuk 50 düzensiz göçmeni yakaladı. Foça ilçesi Mete Koyu'nda ise bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce, kara üzerinde oldukları tespit edilen 4'ü çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.