İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesinde lastik bot içerisinde yakalanan 22 düzensiz göçmen, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
AA'nın haberine göre; bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik botta 22 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.