İzmir açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 28 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş: 10.05.2025 - 02:50 Güncelleme: 10.05.2025 - 02:50
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir Dikili açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
AA'nın haberine göre; ekipler, lastik bottaki 28 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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