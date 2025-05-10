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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 28 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 02:50 Güncelleme: 10.05.2025 - 02:50
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        İzmir açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir Dikili açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

        AA'nın haberine göre; ekipler, lastik bottaki 28 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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        #İzmir
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