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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir Dikili açıklarında lastik bot içerisinde tespit edilen 29 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 02:43 Güncelleme: 16.11.2023 - 02:45
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        İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı
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        İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. AA'nın haberine göre; Sahil Güvenlik ekiplerince bottaki 29 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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        #İzmir
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