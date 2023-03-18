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Bu tatil beldelerinden gözde ilçelerden biri de Bodrum’dur. Peki, İzmir’den Bodrum’a nasıl ulaşım sağlanır? Otobüs mü tercih etmeliyiz yoksa kişisel aracımızı mı kullanmalıyız? Güzergâh olarak hangi yol üzerinden gitmeliyiz? İzmir Bodrum arası kaç km, İzmir Bodrum arası kaç saat, Bodrum İzmir arası arabayla kaç saat sürüyor, Bodrum İzmir otobüsle kaç saat sürüyor? İşte, akılımıza takılan tüm soru işaretleriyle İzmir Bodrum arası ulaşım detayları.

İzmir Bodrum Arası Kaç Km?

Bodrum ilçesi Muğla iline bağlıdır. İzmir ilimiz ise Muğla’nın kuzeyinde konumlanmıştır. Bodrum genellikle yaz aylarında tatil yapmak isteyen yerli ve yabancıların uğrak noktalarından biridir. Peki, İzmir ve Bodrum arası toplam kaç km’dir? Şayet bölgeye kişisel aracımızla gideceksek E87, D550 ve D300 karayolları üzerinden toplam mesafe ortalama 260 km’dir. Farklı bir karayolu kullanarak yolculuk yapmayı tercih ederseniz Milas Söke Yolu/D525 güzergâhı üzerinden toplam mesafe 233,7 km’dir. Otobüsle bölgeye ulaşım sağlamak isteyenler içi İzmir Bodrum arası 206 km’dir. İzmir Bodrum arası havayoluyla yapılan yolculuklar için toplam mesafe 155 km’dir. Mesafeler hızla birlikte azalacağından dolayı ne kadar hızla gittiğinizde bu noktada önem taşır.

İzmir Bodrum Arası Kaç Saat?

İzmir ili de Bodrum İlçesi de Ege Bölgesi’nde konumlanmıştır. Dolayısıyla ulaşım farklı coğrafi bölgelerde konumlanan il ve ilçelere göre daha kolaydır. Yaklaşık olarak bir rakamdan bahsetmek gerekirse kişisel aracınızla gerçekleştirdiğiniz seyahatler 3 saat kadar sürmektedir. İzmir üzerinden uçakla Bodrum’a ortalama 40 dakikada aktarmasız olarak uçuş sağlanabilir. Otobüsle bölgeye yaklaşık 3 saatte ulaşım sağlayabilirsiniz. Yolculuk süreleri kullandığınız ulaşım yollarına göre değişkenlik göstermektedir.

Bodrum İzmir Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

İzmir ile Bodrum arasında farklı karayolları istikametleri bulunmaktadır.

Şahsi aracınızla E87, D550 VE D330 karayolları üzerinden gerçekleştirdiğiniz seyahatler ortalama 3 saat 17 dakika kadar sürmektedir.

Milas Söke Yolu/D525 karayolu güzergâhından gerçekleştirilen seyahatler ise toplam 3 saat 5 dakika kadar sürmektedir.

Kullandığınız karayolları güzergâhlarına göre ulaşım sürelerinde ufak farklar söz konusudur.

Bodrum İzmir Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Bodrum yönünden İzmir istikametine hareket eden pek çok otobüs firması bulunmaktadır. Düzenlenen sefer sayısı da oldukça fazladır. Bodrum ve İzmir arası otobüsle 3 saat kadar sürmektedir.