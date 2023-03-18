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Isparta Antalya arası kaç km? Uçakla, otobüsle ve arabayla Isparta Antalya arası kaç saat?

Tatil beldelerimizden biri olan Antalya uluslararası düzeyde bir üne kavuşmuştur. Her yıl binlerce yabancı turist Antalya’yı ziyaret etmektedir. Yazın yaşanan bu yoğun nüfus artışı beraberinde yerli turiste de kapılarını açmaktadır.

Isparta Antalya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Isparta Antalya Arası Kaç Saat?
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Sıklıkla merak edilen bir diğer ayrıntı Isparta ile Antalya arasının kaç kilometre olduğudur. Isparta ilimiz ile Antalya sınır komşusu olan iki şehirdir. Bu sebeple ulaşım iki şehir arasında kolay sağlanmaktadır. Isparta Antalya arası kaç km, Isparta Antalya arası kaç saat, Antalya Isparta arası arabayla kaç saat sürüyor, Antalya Isparta otobüsle kaç saat sürüyor, Antalya Isparta arası uçakla kaç saat sürüyor? Isparta ve Antalya arası ulaşımla ilgili merak edilen tüm detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Isparta Antalya Arası Kaç Km?

Antalya’nın daha içerisinde kalan Isparta’ya ulaşabilmeniz için kullanmanız gereken karayolu D685 karayoludur. İki şehir arasındaki toplam mesafe 128 kilometredir.

Isparta Antalya Arası Kaç Saat?

Kullandığınız ulaşım alternatiflerine bağlı olarak iki şehir arasındaki mesafe azalmakta ya da artmaktadır. Kendi kişisel aracınızla bölgeye 1 saat 30 dakika gibi kısa bir zaman diliminde ulaşım sağlayabilirsiniz. Otobüsle seyahati tercih edenler bu süre 2 saat 30 dakika kadar sürmektedir. Ulaşım yönünden hem otobüs hem de araçla konforlu bir seyahat geçirebilirsiniz. İki şehir arasındaki seferler düzenli olarak yapılmaktadır. Isparta üzerinden Antalya’ya uçakla da aktarmalı olarak varış sağlayabilirsiniz. Ancak aktarmalı uçuşlar olduğundan dolayı karayolları ulaşımına nazaran daha uzun bir sürede bölgeye ulaşırsınız.

Antalya Isparta Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Genellikle çocuklu ailelerin, özellikle küçük çocuğu bulunan ailelerin muzdarip olduğu konulardan biri de çocukların gürültü yapmasıdır. Kimi zaman bu gürültünün çevreye rahatsızlık vermemesi için özel aracımızla seyahat etmeyi tercih edebiliriz. Sadece çocuklu aileler değil, konforuna düşkün olanlar ve de sabit bir hızda seyahat etmeyi sevenler de araçla ulaşımı tercih eder. Peki, Antalya’dan Isparta arabayla ne kadar sürede varış sağlarız? Öncelikle bu soru sizin yapmış olduğunuz hıza göre farklılık göstermektedir. Yine de kaza olasılıklarını göz önüne alarak sabit hızda gitmenizi tavsiye ederiz. Kişisel aracınızla D685 karayolu üzerinden 1 saat 30 dakikada bölgeye varış sağlayabilirsiniz.

Antalya Isparta Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Uygun fiyat aralıkları ve sunulan hizmetleriyle otobüsle ulaşım özellikle seyahat eden kesim tarafından çokça tercih edilmektedir. Sefer sayılarının sıklığı da kişilerin tercih sebeplerinden biridir. Antalya ile Isparta arasında sefer düzenleyen pek çok otobüs firması bulunmaktadır. Antalya Isparta arası otobüsle 2 saat 30 dakika sürmektedir.

Antalya Isparta Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Uçakla ulaşımın öne çıkan sebeplerinden biri de hızlı ve konforlu yolculuk deneyimi sağlamasıdır. Karayollarına nazaran bir yerden bir yere hızlı bir şekilde ulaşım imkânı sağlar. Maliyetleri ise karayolu taşımacılığına göre daha fazladır. Ancak iki yakın şehir için karayolları kullanmak daha mantıklı bir seçenek olacaktır. Antalya ile Isparta arasında doğrudan uçuş imkânı bulunmamaktadır. Ancak aktarmalı olarak ulaşım sağlanabilir. Öncelikle Antalya Havalimanından İstanbul Havalimanına buradan da Isparta Süleyman Demirel havalimanına aktarmalı uçuş yapılıyor. Diğer bir alternatif ise Antalya havalimanından Sabiha Gökçen havalimanına ve buradan da Isparta Süleyman Demirel havalimanına gerçekleştirilen uçuşlardır. Üstelik Antalya üzerinden Isparta’ya varmanız aktarmaya bağlı olarak 6 saatten başlayıp 18 saate kadar sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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