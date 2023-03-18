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Haberler Gündem Trafik Gaziantep Şanlıurfa Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Gaziantep Şanlıurfa Arası Kaç Saat?
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Gaziantep Şanlıurfa arası kaç km? Uçakla, otobüsle ve arabayla Gaziantep Şanlıurfa arası kaç saat?

Nüfusun artmasına paralel olarak ulaşım taşımacılığındaki alternatiflerde de bir artış söz konusudur. İnsanlar hem zaman yönünden hem de maliyet yönünden tasarruf yapmak istemektedir. Bu yüzden teknolojinin gelişmesi ulaşım alanında da kendini göstermiştir.

Gaziantep Şanlıurfa Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Gaziantep Şanlıurfa Arası Kaç Saat?
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Buna örnek olarak ilk aklımıza gelen uçaktır. Uçaklar uzun mesafeleri kısaltmış, bir kıtayı diğerine yakınlaştırmıştır. Ancak maliyet bazında ele aldığımızda uçak biletleri otobüsle taşımacılığının üzerindedir. Uçaklar genellikle bir ülkeden diğerine seyahatte ya da iş gezilerinden tercih edilmektedir. Şehirlerarası yolculuklarda genellikle özel arabalar ve otobüsler ön plandadır. Gaziantep Şanlıurfa arası kaç km, Gaziantep Şanlıurfa arası kaç saat, Şanlıurfa Gaziantep arası arabayla kaç saat sürüyor, Şanlıurfa Gaziantep otobüsle kaç saat sürüyor, Şanlıurfa Gaziantep arası uçakla kaç saat sürüyor? Gaziantep ile Şanlıurfa arası yolculuk detaylarını sizler için derledik…

Gaziantep Şanlıurfa Arası Kaç Km?

Gaziantep ile Şanlıurfa arası 150 kilometredir. Gaziantep ve Şanlıurfa Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Aynı bölgede bulunduklarından dolayı aradaki yol mesafesi de kısadır. Antep üzerinde Şanlıurfa’ya kişisel aracınızla 1 saat 45 dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz.

Gaziantep Şanlıurfa Arası Kaç Saat?

Gaziantep Şanlıurfa arası ulaşım saatleri tercih ettiğiniz ulaşım alternatiflerine göre değişmektedir.

  • Bölgeye otobüs ile 2 saat 30 dakikada ulaşabilirsiniz.
  • Özel aracınızla 1 saat 45 dakikada ulaşabilirsiniz.
  • İki şehir arasında direkt uçuş seferleri bulunmamaktadır. Ancak aktarmalı seferlerle bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu aktarmalı seferler genellikle İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı üzerine gerçekleştirilmektedir.

Şanlıurfa Gaziantep Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Her iki şehirde aynı coğrafi bölgede bulunduğundan dolayı iki şehir arasında uç bir uzaklıktan söz edemeyiz. Gaziantep Şanlıurfa’nın batısında yer almaktır. Şahsi arabanızla Şanlıurfa üzerinden Gaziantep üzerine 1 saat 45 dakikalık bir zaman diliminde ulaşım sağlayabilirsiniz.

Şanlıurfa Gaziantep Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

En merak edilen sorulardan biri de Gaziantep ile Şanlıurfa arasındaki otobüs yolculuğunun kaç saat sürdüğüdür. Çünkü yolculuk arasındaki mesafeler uçak, otobüs ya da araba kullanımına göre uzamakta da kısalmaktadır. Gaziantep ve Şanlıurfa arası pek çok otobüs firması sefer düzenlemektedir. Bu otobüs firmaları bölgeye ortalama 2 saat 30 dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz. Gaziantep Şanlıurfa arası otobüs bileti fiyatları ise 100 TL’dir.

Şanlıurfa Gaziantep Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Özellikle turistik geziler ve iş seyahatlerinde hava yolu taşımacılığı tam bir kurtarıcı görevini görür. Bölgeye en kısa sürede ulaşım imkânı sunan uçaklar gelişen teknolojiyle birlikte son derece konforlu ve hızlı taşımacılık hizmeti sunmaktadır. Gaziantep ve Şanlıurfa’da özellikle tarihsel dokusuyla birçok ülkeden seyahat severleri ağırlamaktadır. Peki, Şanlıurfa’dan Gaziantep üzerine ya da Gaziantep’ten Şanlıurfa üzerine uçakla nasıl ulaşım sağlanır, kaç saat sürer? Öncelikle Şanlıurfa üzerinden direkt olarak Gaziantep’e uçuş sağlanmamaktadır. Bölgeye ancak aktarmalı uçuşlarla varış sağlayabilirsiniz.

Öncelikle Şanlıurfa GAP Havalimanı’ndan Ankara Esenboğa Havalimanı’na aktarma yapmanız gerekecektir. Aktarma sürecinde birkaç saat bekleme payı vardır. Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan ise Gaziantep Oğuzeli Havalimanı’na ulaşım sağlayacaksınız. Diğer bir alternatif aktarmalı ulaşım yolu da Gaziantep üzerinden Adıyaman Havalimanı’na gerçekleştireceğiniz uçuştur. Adıyaman’la Şanlıurfa arası otobüs yolculuğu ortalama 1 saat kadar sürmektedir. Şanlıurfa – Gaziantep aktarmalı uçuş süresi: ortalama 7 saat 45 dakikadır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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