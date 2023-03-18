Eskişehir İstanbul Arası Kaç Km?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Eskişehir İstanbul Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Eskişehir İstanbul Arası Kaç Saat?
ABONE OL

Eskişehir İstanbul arası kaç km? Uçakla, otobüsle ve arabayla Eskişehir İstanbul arası kaç saat?

Öğrenci şehri olarak adlandırılan Eskişehir ile bir tarihin mimarı olan İstanbul ilimiz her yıl binlerce ziyaretçiye kapılarını aralayan iki önemli şehrimizdir. Bu iki şehir arasında çokça seferler yapılmaktadır.

Eskişehir İstanbul Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Eskişehir İstanbul Arası Kaç Saat?
HABERTURK.COM

Eskişehir ilimiz İç Anadolu Bölgesi’nde yer alırken İstanbul şehrimiz Marmara Bölgesi’nde bulunmaktadır. İstanbul ve Denizli arasındaki mesafenin çok da fazla olduğunu söyleyemeyiz. İki şehir arasında araba, hızlı tren, uçak ve otobüs gibi birden fazla ulaşım seçenekleri mevcuttur. Eskişehir İstanbul arası kaç km, Eskişehir İstanbul arası kaç saat, İstanbul Eskişehir arası arabayla kaç saat sürüyor, İstanbul Eskişehir otobüsle kaç saat sürüyor, İstanbul Eskişehir arası uçakla kaç saat sürüyor? İşte, İstanbul ile Eskişehir arası merak edilen yolculuk detayları…

Eskişehir İstanbul Arası Kaç Km?

Bir seyahat hazırlığındaysak aklımıza takılan sorulardan biri de bulunduğumuz şehirle varış sağlamak istediğimiz şehir arasının kaç kilometre olduğudur. Çünkü yolculuk hazırlıklarımızı yol uzunluğuna göre planlarız. Eskişehir İstanbul arası ortalama 300 kilometredir.

Eskişehir İstanbul Arası Kaç Saat?

Eskişehir üzerinden İstanbul’a yapılan yolculuklar hangi yol güzergâhını ve hangi ulaşım alternatifini kullanacağımıza göre değişmektedir. Araçla seyahatler genellikle otobüslere göre daha kısa sürmektedir. Ayrıca iki şehir arasında hızlı trenle de ulaşım sağlanmaktadır. Eskişehir’den İstanbul’a yapılan uçak seferleri ise aktarmalı olarak gerçekleştirilmektedir. Eskişehir İstanbul arası araçla 3 saat 30 dakika kadar, otobüsle ise 5 saate kadar uzayabilmektedir. Hızlı tren ile seyahat süresi yaklaşık 3 saattir.

İstanbul Eskişehir Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Araçla seyahat özellikle çocuklu aileler için büyük bir avantajdır. Çoğu zaman aileler ihtiyaç molalarına gereksinim duymaktadırlar. Otobüs ya da tren tarzı ulaşım vasıtalarında molalar ancak belirli saat aralıklarında gerçekleşmektedir. Araçla seyahat hem bu yönden hem de konfor yönünden ön plana çıkmaktadır. Peki, İstanbul üzerinden Eskişehir’e araçla kaç saatte ulaşım sağlanır? İstanbul üzerinden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu/O-5 ve Bursa Eskişehir Yolu’nun kullanarak ortalama 3 saat 30 dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz.

İstanbul Eskişehir Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İki şehir arasında aktif olarak taşımacılık sağlayan pek çok otobüs firması bulunmaktadır. Özellikle Eskişehir’de öğrenim gören üniversite öğrencileri İstanbul’da yaşayan ailelerini ziyaret etmek için otobüs seyahatlerinden faydalanmaktadır. İstanbul üzerinden Eskişehir iline otobüsle seyahat süresi firmalar arası farklılık gösterebilmektedir. Kimi firma bölgeye 3 saatte varış sağlarken kimi firmanın bölgeye varış sağlaması 5 saati bulabilmektedir. Ayrıca kullandıkları yol güzergâhları da seyahat süresi bakımından etkendir. İstanbul Eskişehir otobüsle ulaşım 5 saate kadar uzayabilmektedir.

İstanbul Eskişehir Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Günümüzde havayolları özellikle uzun yolculuklar da çokça tercih edilmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden biri zaman tasarrufu ve hız imkânı sağlamasıdır. Ancak şehirlerarası yolculuklar da hem maliyet hem de mesafe bakımından karayolları ile ulaşım daha ön plandadır. İstanbul ile Eskişehir arasında genellikle aktarmalı olarak uçuş sağlanmaktadır.

Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nda genellikle dış hatlara seferler düzenlendiğinden dolayı İstanbul üzerinden Bursa Yenişehir Havalimanı’na ya da Kütahya Zafer Havalimanı’na doğrudan uçuş sağlayabilirsiniz. Buradan karayollarını kullanarak Eskişehir’e ulaşabilirsiniz. İstanbul Eskişehir arası uçakla 50 dakika kadar sürmektedir. Aktarmalı olarak ise uçuşlar 10 ile 12 saat arasında sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eskişehir Bursa Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Eskişehir Bursa Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Eskişehir Bursa arası kaç km?
Sağlık Bakanlığı 2. personel alım tarihleri 2023 | Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman olacak, başvurular başladı mı, kadro branş dağılımı belli oldu mu?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı 2. personel alım tarihleri
2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA takvimi! Öğretmen atamaları ne zaman olacak, kontenjanlar belli mi, kadro branş dağılımı belli oldu mu?
GÜNDEM 2023 MEB öğretmen atama takvimi!
RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023 | Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi ile ilk oruç hangi gün tutulacak ilk sahura ayın kaçında kalkılacak? Ramazan Bayramı tarihleri
GÜNDEM Ramazan ne zaman başlıyor? İşte il il imsakiye
Seçim öncesi adres değişikliği için son gün ne zaman, ikamet adres değişikliği hangi gün sona erecek bitecek?
GÜNDEM Seçim öncesi adres değişikliği için son tarih
18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2023: Resimli, en duygusal, kısa, uzun 18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitleri Anma sözleri ve şiirleri gönder!
GÜNDEM 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları
İzmir merkezli kripto para dolandırıcılığı operasyonunda 19 tutuklama
GÜNDEM 18 ilde kripto para dolandırıcılığı operasyonu: 19 ...
Sandık görevlisi ücreti 2023: Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuruları başladı mı ve şartları nedir? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?
GÜNDEM Sandık görevlisi nasıl olunur? İşte şartları
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, online eğitim devam edecek mi? 2023 Üniversitelerde yüz yüze eğitim Nisan'da başlar mı?
GÜNDEM Üniversiteler ne zaman açılacak?
KPSS başvuru ve sınav tarihleri takvimi 2023 | ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ne zaman ve başvurular başladı mı, hangi gün başlayacak?
GÜNDEM KPSS ne zaman? 2023 sınav takvimi...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.