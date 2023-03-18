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Eskişehir İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan kalabalık bir ilimizdir. Bursa ilimiz ise Marmara Bölgesi’nde yer alır. Eskişehir üzerinden Bursa’ya gerçekleştireceğimiz seyahatler kullandığımız ulaşım yollarına göre farklılık gösterir. Hızlı trenle, otobüsle ya da kişisel aracınızla yapacağınız yolculuklara göre aradaki mesafe farklılık göstermektedir. Eskişehir Bursa arası kaç km, Eskişehir Bursa arası kaç saat, Bursa Eskişehir arası arabayla kaç saat sürüyor, Bursa Eskişehir otobüsle kaç saat sürüyor, Bursa Eskişehir arası uçakla kaç saat sürüyor? Eskişehir ile Bursa arası ulaşımla ilgili merak edilen tüm detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Eskişehir Bursa Arası Kaç Km?

Sıklıkla araştırılan konulardan biri de bu iki şehir arasının kaç kilometre olduğudur. Kilometre hesaplamaları kişinin tercih ettiği ulaşım metotlarına göre değişmektedir. Otobüs yolculuklarında iki şehir arasındaki kilometre farkı 149 km’dir. Araçla ise bu sayı 152 km’ye denk gelmektedir. Şayet tren yolculuğu yapmak isterseniz 150 km yol mesafe kat etmeniz gerekmektedir. İki şehir arasındaki uçuş mesafesi ise 134 kilometredir. Ancak iki şehir arasında direkt uçuş gerçekleşmemektedir.

Eskişehir Bursa Arası Kaç Saat?

Bursa ilimiz Eskişehir’in batısında yer almaktadır, iki şehir arasındaki mesafe kısadır. Eskişehir üzerinden Bursa ilimize pek çok ulaşım seçenekleri mevcuttur. Tren, uçak, araç ya da otobüsle ulaşım sağlayabilirsiniz. Kendi aracınızla Eskişehir üzerinden Bursa’ya 2 saat 10 dakika gibi bir sürede varış sağlayabilirsiniz. Otobüs aracılığıyla bu süre 2 ila 3 saat arasındadır. Eskişehir Bursa arasındaki hızlı trenle ortalama 2 saat 15 dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz. Uçakla ulaşım ise aktarmalı olarak gerçekleşmektedir. Dolayısıyla aktarma, bekleme süresine göre uzayabilmekte ve daha fazla zaman alabilmektedir. Yol uzunluğu tercih edilen araca göre farklılık göstermektedir.

Bursa Eskişehir Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Direksiyon hâkimiyetinin kendinizde olduğu yolculuklar bir başka olmaktadır. İstediğiniz zaman durabilme, hız sınırını ayarlayabilme ve ihtiyaçlarınızı giderebilme seçeneği daha cazip gelmektedir. Bursa üzerinden Eskişehir’e engebeli olamayan akıcı bir yol bulunmaktadır, dolayısıyla bu güzergâh üzerinden ulaşım kolay sağlanmaktadır. Bursa Eskişehir arası arabayla D200 karayolu üzerinden gittiğinizi varsayarsak yolculuk 2 saat 10 dakika kadar sürmektedir.

Bursa Eskişehir Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Bursa Eskişehir arasında taşımacılık yapan çokça otobüs firması alternatifi bulunmaktadır. Bursa ile Eskişehir arası ulaşım otobüsle 2 ila 3 saat arasında değişmektedir.

Bursa Eskişehir Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Havayolu taşımacılığı günümüzde turizmin adeta altın anahtarıdır. Ülkemizde çeşitli ülkelerden pek çok turist gelmektedir. Havayolu taşımacılığı uluslararası olduğu kadar ulusal öneme de sahiptir. Ülke içerisinde bir uçtan bir uca çok daha kısa bir sürede ulaşım imkânı tanınmaktadır. Bursa Eskişehir arası gerçekleştirilen uçuşlar tahmin edileninin aksine kısa sürmemektedir. Çünkü bu iki şehir arasında direkt uçuş imkânı bulunmamaktadır. Uçuşlar aktarmalı olarak gerçekleşmektedir. Bu sebeple karayolu ulaşımını tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Çünkü aktarmalı gerçekleştirilen uçuşlar saatler alabilmektedir. İki şehir arasındaki mesafe kısa olduğundan tren ya da otobüs seçeneği ön plana çıkmaktadır.