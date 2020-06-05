İzmir cuma namazının kılınacağı camiler ve Cuma namazı saati bugün gündemde. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle, 2 buçuk ay sonra camilerde ilk toplu ibadet geçtiğimiz hafta kılınan Cuma namazı olmuştu. Ancak Cuma namazı sadece İzmir Valiliği'nin belirlediği camilerde ve Diyanet İşleri'nin belirlediği kurallara uyularak kılındı. Aynı kurallar bugün için de geçerli. 5 Haziran 2020 İzmir'de Cuma namazı kılınacak camiler listesi ve İzmir Cuma saati haberimizde.

İZMİR CUMA SAATİ - 5 HAZİRAN

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tablosuna göre, İzmir'de Cuma namazı saat 13.15'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Diyanet İşleri'nin haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 05 Haziran 2020 Cuma 03:53 05:41 13:15 17:09 20:39 22:19 06 Haziran 2020 Cumartesi 03:53 05:41 13:15 17:09 20:40 22:20 07 Haziran 2020 Pazar 03:52 05:41 13:15 17:09 20:40 22:21 08 Haziran 2020 Pazartesi 03:52 05:40 13:16 17:10 20:41 22:21 09 Haziran 2020 Salı 03:51 05:40 13:16 17:10 20:41 22:22 10 Haziran 2020 Çarşamba 03:51 05:40 13:16 17:10 20:42 22:23 11 Haziran 2020 Perşembe 03:51 05:40 13:16 17:10 20:42 22:23 İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN İZMİR'DE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLERİN LİSTESİ İzmir Valiliği'nin bugün Cuma namazı için açık olacağını açıkladığı İzmir'deki camilerin ilçe ilçe listesi aşağıdaki bağlantıda yer alıyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak açılan sayfada ilçenizde açık olacak camileri öğrenebilirsiniz...



