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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir'de 55 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir açıklarında 55 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir Dikili açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edilen lastik bottaki 55 düzensiz göçmeni yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 02:42 Güncelleme: 26.12.2023 - 02:42
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        İzmir'de 55 düzensiz göçmen yakalandı
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        İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 55 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

        AA'nın haberine göre; ekipler, durdurdukları lastik bottaki 55 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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        #İzmir
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