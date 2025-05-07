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        Haberler Gündem Çevre İzmir'de atıl tekneler toplanıyor | Son dakika haberleri

        İzmir'de barınaklarda çevreyi ve güvenliği tehdit eden atıl tekneler toplatılıyor

        İzmir'deki balıkçı barınaklarında sahipsiz, kayıtsız ve hurda tekneler, çevresel risklerin önüne geçilmesi ve güvenlik amacıyla kaldırılıyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, "Teknelerin tespitlerini yaptık, hukuki süreçleri tamamlananları hızlıca kaldırmaya başladık. Barınaklarımızı güzel İzmir'imize yakışır hale getirmek için ilgili tüm kurumlarımız işbirliği halinde çalışmaya devam ediyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 18:05 Güncelleme: 07.05.2025 - 18:05
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        İzmir'de atıl tekneler toplanıyor
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        İzmir Valiliği öncülüğünde Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İzmir Bölge Liman Başkanlığı işbirliğinde barınak ve barınma alanlarındaki kullanım dışı deniz araçlarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda 14 ilçedeki 30 balıkçı barınağı ve 8 barınma alanında inceleme yapıldı. İlk etapta 133'ü sahipli, 72'si ise sahipsiz olmak üzere 205 kullanılmayan deniz aracı belirlendi. Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından harekete geçen ekipler, Bostanlı, İnciraltı ve Güzelbahçe'deki 36 tekneyi kaldırdı. Çalışmayla sahipsiz, kayıtsız ve hurda durumdaki deniz araçlarının asayiş, yangın ve deniz kirliliği risklerinin ortadan kaldırılması, deniz trafiğini aksatmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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        İzmir Valisi Süleyman Elban, kentteki kullanılmayan ve hurda deniz araçlarının birçok sorun oluşturduğunu söyledi. Bu sorunların başında çevresel ve görüntü kirliliği ile güvenlik geldiğini ifade eden Elban, "Teknelerin tespitlerini yaptık, hukuki süreçleri tamamlananları hızlıca kaldırmaya başladık. Barınaklarımızı güzel İzmir'imize yakışır hale getirmek için ilgili tüm kurumlarımız işbirliği halinde çalışmaya devam ediyor" dedi.

        İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Aksoy da çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kullanılmayan ve hurda teknelerin değerlendirilmesini önemsediklerini kaydeden Aksoy, "Böyle bir çalışmaya öncü olduğumuz için son derece mutluyuz. Tüm paydaşlarımıza gayretlerinden dolayı da teşekkür ediyoruz. Bu gayretler sonucunda hem çevre hem de görüntü kirliliğinin önüne geçilmiş olacak" diye konuştu.

        Karşıyaka Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tuncay Küçük ise teknelerin kaldırılmasını uzun yıllardır istediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Bazı teknelerin sahiplerine ulaşamıyorduk. Ulaştığımız kişiler de teknelerini almak için gelmiyordu, ilgilenmiyordu. Çalışmayı destekliyoruz. Bu kullanılmaz durumdaki teknelerin içinde olur olmaz herkes kalıyordu. Geçtiğimiz aylarda bir atıl teknede yangın meydana gelmişti. Bu teknelerin kaldırılması iyi oldu. Barınak temizleniyor, barınağımız bazı sorunlardan arınmış oluyor."

        Bostanlı Balıkçı Barınağı'nı 40 yıldır kullanan balıkçılardan Atıl Sunu da uzun yıllardır sorun yaratan teknelerin kaldırılmasını desteklediğini söyledi. Balıkçılardan Özsan Yiğit, bu teknelerden akan yağ ve pisliklerin denizi kirlettiğini, çalışmanın bu durumu ortadan kaldıracağını ifade etti.

        Toplanan tekneler, yediemin limanına ve belirlenen sahaya taşındı.

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