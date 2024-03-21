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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir'de bebek maması kutusunda uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama

        İzmir'de bebek maması kutusunda uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama

        İzmir Menemen'de polisin bir şüphelinin evine yaptığı baskında, bebek maması kutusuna gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 03:02 Güncelleme: 21.03.2024 - 03:03
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        Bebek maması kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
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        Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucuya karşı yaptığı çalışmalar kapsamında; T.S. isimli bir kişinin ilçede uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Bunun üzerine hareket geçen ekipler, T.S'nin evine baskın yaptı.

        DHA'nın haberine göre; evde yapılan aramada bebek maması kutusuna gizlenmiş halde 150 grama yakın metamfetamin maddesi bulundu.

        Gözaltına alınan T.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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