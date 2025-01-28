Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de bıçaklı saldırı: 1 yaralı, 6 tutuklama | Son dakika haberleri

        İzmir'de bıçaklı saldırı: 1 yaralı, 6 tutuklama

        İzmir Karşıyaka'da, yan baktığı gerekçesiyle bir kişinin sırtından bıçaklandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 06:33 Güncelleme: 28.01.2025 - 06:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de bıçaklı saldırı: 1 yaralı, 6 tutuklama
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, dün saat 19.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ö.H, yan baktığı gerekçesiyle tartıştığı kişiler tarafından sırtından bıçaklandı.

        Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ö.H'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

        Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu. Ayrıca, polis ekipleri olaya karışan kişi veya kişilerin kimliklerini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

        BIÇAKLI SALDIRI SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA

        DHA'nın haberine göre; yapılan çalışmalar kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen M.T.Ç. (18), Y.C. (18), Ş.H. (19), M.E.A. (18), B.G. (19), S.D.yi (17) gözaltına aldı. Emniyete götürülen 6 şüphelinin işlemleri sürerken, H.Ö'nün hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ö.H.'nin bıçaklandıktan sonra vatandaşların yardım ettiği anlar cep telefonu ile görüntülendi.

        6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Hastaneye kaldırılan Ö.H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #haberler
        #karşıyaka
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşe Barım tutuklandı
        Ayşe Barım tutuklandı
        'Evcil hayvan' dolandırıcılarına operasyon: 33 tutuklama
        'Evcil hayvan' dolandırıcılarına operasyon: 33 tutuklama
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        İran: Su-35 savaş uçağı sipariş edildi
        İran: Su-35 savaş uçağı sipariş edildi
        Denizli'de yangın!
        Denizli'de yangın!
        Fransa Başbakanı: Elon Musk demokrasiler için tehdit
        Fransa Başbakanı: Elon Musk demokrasiler için tehdit
        Gol düellosunda kazanan Kasımpaşa!
        Gol düellosunda kazanan Kasımpaşa!
        Bakanlık açıkladı! Aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilere yüzde 50 indirimli olacak
        Bakanlık açıkladı! Aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilere yüzde 50 indirimli olacak
        Talisca F.Bahçe için İstanbul'da!
        Talisca F.Bahçe için İstanbul'da!
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        AB'den Trump'a Grönland yanıtı
        AB'den Trump'a Grönland yanıtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?