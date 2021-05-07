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İzmir'de bir genç, elinden düşürdüğü pompalı tüfekle ağır yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, elinden düşen pompalı tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı

İzmir'de bir genç, elinden düşürdüğü pompalı tüfekle ağır yaralandı
Elinden düşürdüğü pompalı tüfekle kendini ağır yaraladı
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AA

İddiaya göre, Aşağı Kızılca Mahallesi Taştepe mevkiinde S.T. (17),arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra pompalı tüfekle oynamaya başladı.

S.T, bir süre oynadıktan sonra elinden düşen pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yüzünden yaralandı. Yaralı, arkadaşları tarafından Kemalpaşa Devlet Hastanesine götürüldü.

AA'nın haberine göre; yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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