İHA

Kemalpaşa ilçesi Nazarköy Mahallesi mevkiinden sabah saatlerinde yürüyüş amacıyla dağa çıkan 3 kişi, havanın kararması, yoğun sis ve yağış nedeniyle yollarını kaybetti. AKUT İzmir ekibinden yardım isteyen vatandaşlar için, İzmir’den 7 kişilik AKUT ekibi ile Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 3 kişilik ekip bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını başlattı.

6 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Zorlu arazi şartlarında AKUT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 6 saat sürdü. Ekipler, 6 saat sonra 3 vatandaşa ulaşarak Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi. Konu hakkında açıklama yapan AKUT ekip lideri Ramazan Ergut, “Saat 20.00 itibariyle 3 doğa yürüyüşçüsünün kaybolduğuna dair ihbar aldık. İzmir’den 7 kişilik ekip ile olay yerine intikal ettik. 3 doğa yürüyüşçüsüne 6 saat süren çalışmalar neticesinde ulaştık. Sağlıklı bir şekilde tahliyelerini gerçekleştirerek operasyonumuzu tamamladık” dedi.

İHA'nın haberine göre; kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.